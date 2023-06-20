Підтримка на 4 роки. В Єврокомісії підтвердили плани виділити 50 млрд євро для України

Європейська комісія (ЄК) пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, це має забезпечити передбачуване фінансування України шляху до Європейського Союзу разом із глобальними партнерами та приватним сектором.

"У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 млрд євро", – додала фон дер Ляєн.

Як передає "Інтерфакс-Україна", під час виступу в Брюсселі президентка Єврокомісії зауважила, що 50 млрд євро для України надаватиметься у вигляді і запозичень, і грантів. ЄК пропонує зарезервувати ці кошти в бюджеті Євросоюзу.

"Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів", – сказала вона.

Передбачається, що кошти дадуть змогу ЄС калібрувати фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що війна вимагає надзвичайної гнучкості.

Урсула фон дер Ляєн також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становить 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом блоку.

Нагадаємо, раніше про плани ЄС запропонувати 50 млрд євро підтримки для України повідомило Bloomberg. Спірозмовники видання розповіли, що ці гроші допоможуть фінансувати видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення із 2024 по 2027 роки. Однак у перерахунку на один рік ця підтримка буде меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.