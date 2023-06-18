У ЄС обіцяють прискорити поставки зброї в Україну

Європейський Союз прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу Збройних сил.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, передає "Голос Америки".

"Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставлення зброї та боєприпасів - це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль", - зазначив він.

За його словами, ЄС готується до того, що війна триватиме кілька місяців, а то й довше.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

За минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.

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