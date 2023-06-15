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Політика
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ЗСУ просуваються на всіх напрямках контрнаступу, — Маляр

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Facebook

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

Про це 15 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне. Українські захисники мають успіхи, але щоб не нашкодити, Маляр не уточнює деталі.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському — в районах Новоданилівки та Новопокровки.

"На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", —підкреслила заступниця міністра оборони.

Щодо дій ворога, вона розповіла, що на сході окупанти продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів. Росія підтягує резерви з інших напрямків. Як з'ясувала українська розвілка, росіяни з півдня на схід перемістили ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

Від початку контранступу, за минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.

Відомо, що за 5-11 червня українські захисники відкинули окупантів та взяли під контроль Лобкове, Левадне, НоводарівкуНескучнеСторожевеМакарівкуБлагодатне.

Основні успіхи українських сил зосереджені на так званому Времівському виступі.

Автор:
Віта Молодан