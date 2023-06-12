ЗСУ звільнили Сторожове Донецької області

Українські військові звільнили Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - зазначила Маляр.

Вона подякувала 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Збройні сили успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. У ЗСУ підтвердили деокупацію двох населених пунктів Благодатного і Макарівки.

Також українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.