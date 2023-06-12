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ВСУ освободили село Сторожево Донецкой области

ВСУ освободили село Сторожево Донецкой области
Государственный флаг снова развевается над Сторожевым. Фото: 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского

Украинские военные освободили село Сторожево Донецкой области, которое находилось под оккупацией с марта 2022 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - отметила Маляр.

Она поблагодарила 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото 2 — ВСУ освободили село Сторожево Донецкой области

Отметим, ВСУ успешно продвигаются вперед по Бахмутскому и другим направлениям. В ВСУ подтвердили деоккупацию двух населенных пунктов Благодатного и Макаровки.

Также украинским военным удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.

Автор:
Светлана Манько