ВСУ продвигаются по всем направлениям контрнаступления, — Маляр

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

Об этом 15 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Бреховка – Ягодное. Украинские защитники имеют успехи, но чтобы не навредить, Маляр не уточняет детали.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском - в районах Новоданиловки и Новопокровки.

"На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Относительно действий врага она рассказала, что на востоке оккупанты продолжают концентрировать значительное количество сил и средств. Россия подтягивает резервы по другим направлениям. Как выяснила украинская развилка, россияне с юга на восток переместили подразделение десантно-штурмовых войск.

С начала контрнаступления за прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.

Известно, что за 5-11 июня украинские защитники отбросили оккупантов и взяли под контроль Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

Основные успехи украинских сил сосредоточены на так называемом Времивском выступлении.