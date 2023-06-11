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ВСУ продвинулись по нескольким направлениям и освободили Макаровку - Маляр
Вооруженные силы успешно продвигаются вперед на Бахмутском и других направлениях. Им удалось деоккупировать еще один населенный пункт – село Мараковку Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области.
Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Согласно ее сообщению, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают идти в атаку и им удалось продвинуться вперед на 250 м. Также у украинских защитников есть успех в районе Берховского водохранилища.
Кроме того, Маляр подтвердила деоккупацию двух населенных пунктов Благодатного и Макаровки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По ее словам, на юге ВСУ удалось продвинуться по двум направлениям от 300 до 1500 метров, а там, где наши войска стоят в обороне, они не потеряли ни одной позиции.
Напомним, сегодня стало известно, что украинским военным удалось осводить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.