Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ началось

В ходе брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям.

Однако Зеленский не стал уточнять, на каком именно этапе находится контранступ.

"Контрануступительные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой стадии я не буду говорить подробно. Я ежедневно в связи с нашими командующими по разным направлениям, все настроены положительно", - сказал президент.

Зеленский призвал украинцев доверять нашим военным, а не телеграммам-каналам и российским СМИ.

Напомним, вчера американские аналитики из Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины после месяцев упорных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении. На разных участках Бахмутского направления украинские защитники продвинулись вперед от 200 до 1100 метров.