Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ розпочався

Під час брифінгу з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій.

Проте Зеленський не став уточнювати, на якому саме етапі знаходиться контранступ.

"Контранступальні і оборонні дії відбуваються в Україні, але на якій стадії я не буду говорити детально. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами на різних напрямках, всі настроєні позитивно", - сказав президент.

Зеленський закликав українців довіряти нашим військовим, а не Телеграм-каналам та російським ЗМІ.

Нагадаємо, вчора американські аналвтики з Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту, які розгортаються з неділі, 4 червня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України після місяців запеклих боїв перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. На різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники просунулися вперед від 200 до 1100 метрів.