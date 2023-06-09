Боєприпаси з лазером та HAWK: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

США виділяють черговий пакет військової допомоги Україні на суму $2,1 млрд. Озброєння надішлють в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Про це 9 червня повідомив Пентагон.

"Цей пакет демонструє незмінну відданість як критично важливим короткостроковим потребам України, так і довгостроковій спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні американського оборонного відомства.

До пакету включили:

боєприпаси для ЗРК Patriot;

системи ППО HAWK і ракети для них;

боєприпаси з лазерним наведенням для ракетних комплексів;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні системи Puma;

Частина грошей передбачена для фінансування заходів з навчання, техобслуговування тощо.

В Пентагоні уточнюють, що це оголошення також є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - підкреслили в Пентагоні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що оголошення про надання нового пакету допомоги буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Виділення нового пакету допомоги сталося після того, як президент США Джозеф Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться.