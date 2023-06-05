Українці добре підготовані до контрнаступу, але робити прогнози зарано - генерал США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що Україна добре готова до очікуваного контрнаступу, але ще зарано робити якість прогнози.

"Незважаючи на те, що Україна дуже добре підготовлена до контрнаступу проти Росії, ще надто рано говорити про результати", – сказав він CNN у понеділок.

За його словами, українці згаходяться у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти країн — і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для всього світу.

Кілька днів тому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил щодо визволення української території і про можливі дії противника.

Нагадаємо при цьому, що 27 травня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявляв, що ЗСУ вже готові розпочати свій довгоочікуваний контрнаступ, який "може статися завтра, післязавтра чи через тиждень".

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Україна може розпочати широкомасштабний наступ вже незабаром, оскільки вона вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.

Очільник ГУР звернув увагу на те, що тривалість контрнаступу залежатиме від подальших поставок озброєння партнерами. Він висловив сподівання, що міжнародна спільнота "готова реально допомогти Україні".