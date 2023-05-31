Залужний розповів США про подальші плани визволення ЗСУ української території

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у середу провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, йдеться у повідомленні на офіційних сторінках першого у соцмережах.

"Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил щодо визволення української території і про можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - сказано в ньому.

Крім того, Залужний поінформував американського колегу про масовані ворожі атаки крилатими й балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливості працювати над посиленням протиповітряної оборони України "за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16". За його словами, сторони домовилися підтримувати діалог і надалі.

Нагадаємо при цьому, що 27 травня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявляв, що ЗСУ готові розпочати свій довгоочікуваний контрнаступ, який "може статися завтра, післязавтра чи через тиждень".

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Україна може розпочати широкомасштабний наступ вже незабаром, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.

Раніше ж у травні сам Зеленський казав, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, оскільки для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна обіцяна західними партнерами зброя. При цьому офіційні спікери України до цього неодноразово анонсували звільнення Україною окупованих Росією територій, включаючи Крим, вже до кінця весни, чого так і не сталося.

29 травня Зеленський натякнув, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача у той день були ухвалені рішення щодо термінів заходів в рамках анонсованого контрнаступу.

Натомість для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони уточнили, що така потреба в таких літаках становить чотири ескадрильї, тобто 48 одиниць.