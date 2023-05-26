Міноборони назвало нову потрібну кількість F-16: тепер – для деокупації України

Українським військовим потрібно 48 одиниць винищувачів F-16, щоб звільнити територію країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

За даними відомства, йдеться про чотири ескадрильї цих повітряних суден.

"4 ескадрильї F16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", – зазначило Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністерство повідомляло про потребу України в двох-трьох ескадрильях F-16. Журналісти писали, що це понад 30 повітряних суден. Однак про це число літаків говорилося як про необхідне для впливу на хід бойових дій, а не для звільнення території.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.

Своєю чергою президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.

А міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.