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В Офісі президента назвали пріоритети України після зеленого світла по F-16
Пріоритети України після зеленого світла по винищувачах F-16 залишаться незмінними.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Пріоритети незмінні. Далекобійні ракети. Артилерія та системи РЗСВ. Навчання військових. Ремонт техніки. Снарядна логістика. Повернення територій. Вступ в НАТО. Потім все інше, включно з пропущеними букерівськими книжками", - зазначив він.
Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.
Президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.
А речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.
Своєю чергою міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.