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Політика
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Сунак і Рютте домовилися про створенням міжнародної коаліції винищувачів для України

рютте, сунак
Фото: Тtwitter Марка Рютте

Під час саміту Ради Європи, який розпочався в Ісландії, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Нам потрібні F-16 і дякую союзникам за рішення працювати у цьому напрямку", - написав Єрмак. Він наголосив, що слідом за Британією, готовність навчати українських пілотів на F-16 підтвердила і Бельгія.

Окрім винищувачів, лідери Британії та Нідерландів обговорили і довгострокову безпекову підтримку Україні, та погодилися з важливістю її надання.

За словами Єрмака, Сунак підтвердив свою позицію про те, що місце України - в НАТО. 

Нагадаємо, після візиту до Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення літакової коаліції, а прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її, щоб допомогти Україні отримати парк винищувачів західного виробництва.

Окрім цього, влітку 2023 року Велика Британія почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16.

Автор:
Тетяна Гойденко