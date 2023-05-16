Сунак и Рютте договорились о создании международной коалиции истребителей для Украины

Во время начавшегося в Исландии саммита Совета Европы премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам нужны F-16 и благодарю союзников за решение работать в этом направлении", - написал Ермак. Он подчеркнул, что вслед за Британией готовность обучать украинских пилотов на F-16 подтвердила и Бельгия.

Кроме истребителей, лидеры Британии и Нидерландов обсудили и долгосрочную поддержку безопасности Украины, и согласились с важностью ее предоставления.

По словам Ермака, Сунак подтвердил свою позицию о том, что место Украины находится в НАТО.

Напомним, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции, а премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее, чтобы помочь Украине получить парк истребителей западного производства.

Кроме этого, летом 2023 года Великобритания начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.