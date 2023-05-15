Сунак поддерживает создание коалиции, которая предоставит Украине истребители

После визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции. Премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать коалицию, чтобы помочь Украине получить парк истребителей западного производства.

Сунак сказал, что он очень хочет построить эту коалицию для того, чтобы оказать Украине необходимую авиационную поддержку, пишет Вloomberg.

"Мы будем ключевой частью коалиции стран, которая оказывает такую поддержку Владимиру и Украине", - сказал Сунак, добавив, что он будет выдвигать этот вопрос во время своих будущих дипломатических обязательств, включая встречи стран "Большой семерки" на этой неделе в Японии.

Позже пресс-секретарь Сунака Макс Блейн заявил журналистам, что Британия не планирует отправлять в Украину самолеты Typhoon или F-35, поскольку Киев решил использовать F-16, которыми страна не владеет.

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После встречи Зеленский подчеркнул, что украинцы скоро услышат несколько очень важных решений.

"Мы хотим создать эту реактивную коалицию, и я очень положительно отношусь к этому, но мы должны еще немного поработать над этим", - сказал Зеленский после встречи.

Западные союзники отказываются предоставить самолеты из-за опасений риска эскалации напряженности с Москвой. Существуют также практические беспокойства по поводу времени, которое понадобится для подготовки пилотов.

Чтобы помочь Украине подготовиться, Сунак анонсировал подготовку украинских пилотов, которая начнется в относительно короткие сроки.

Премьер-министр Великобритании также пообещал предоставить Украине больше ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны в ходе переговоров в своей резиденции.