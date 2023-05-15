Великобритания передаст Украине ударные беспилотники большой дальности

На фоне визита украинского президента Владимира Зеленого в Лондон правительство Великобритании объявило о передаче Украине сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Соединенным Королевством сотен ракет противовоздушной обороны и других беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", – говорится в заявлении правительства.

Оружие планируют доставить в ближайшие месяцы. В правительстве отмечают, что настроены помочь Киеву усилить свои действия по отражению российской агрессии.

В преддверии Великобритания поставила в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow, о чем договаривались еще в апреле. Это даст украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

Кроме того, Лондон также отправил в Украину тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.