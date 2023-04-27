Минобороны Британии назвало, сколько украинцев прошли военное обучение в их стране

14 тысяч украинцев прошли обучение в Великобритании и вернулись защищать свою родину. Такую информацию озвучил младший секретарь Минобороны Британии Эндрю Меррисон в подкасте Sky News Daily.

"Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - заявил младший секретарь Минобороны Британии Эндрю Меррисон.

В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.

Украинские защитники направились в Британию вскоре после того, как в январе британский премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Отметим, в ближайшие недели США начнут обучение украинцев на танках Abrams. Эти тренировки займут около 10 недель. Но украинцы будут тренироваться не на танках, которые поступят в Украину. В США обновляют 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить на передовую.

Также в апреле украинские военные завершили обучение Caesar в Дании. С поддержкой парламента Дании в январе правительство решило передать Украине 19 артиллерийских установок CAESAR.

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