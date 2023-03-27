Учения закончились: украинские военные возвращаются из Британии вместе с танками Challenger 2

Украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское министерство обороны.

Отмечается, что украинские военные направились в Британию вскоре после того, как в январе британский премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях до весеннего контрнаступления.

Украинские военные прошли подготовку, охватывающую инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также по эффективному определению и поражению целей.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что военные ВСУ вернутся на родину лучше оснащенными и обученными.

"Украинские солдаты возвращаются на родину лучше оснащенными, но не менее опасными. Их решимость вдохновляет, мы будем и дальше делать все возможное для поддержки Украины до тех пор, пока это будет нужно", - подчеркнул Уоллес.

Куратор учебной миссии подполковник Джон Стоунотметил, что для него подготовка украинских защитников является огромной честью.

"Мы все очень поражены уровнем продемонстрированной компетентности украинских военных и не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих сражениях в защиту своей родины", – заявил Стоун.

Кроме 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Напомним, Великобритания планирует передать Украине 28 танков Challenger2, о чем было договорено во время визита президента Владимира Зеленского в эту страну 8 февраля.

Кроме того, правительство Великобритании решило передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.