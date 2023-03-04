Велика Британія надасть Україні вдвічі більше танків, ніж обіцяла спочатку - посол України

Велика Британія має намір передати Україні 28 танків Challenger 2, про що було домовлено під час візиту президента Володимира Зеленського в цю країну 8 лютого.

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Про це заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода" посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, відповідаючи на питання про співвідношення між тим, яку військову допомогу запитувала у неї Україна і яку отримала.

"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її в 2,5 рази на цей рік. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти. Якщо танки, то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі", - сказав він.

За словами дипломата, Україна має бути розумною в тому, які запити передає партнерам, і правильною в цьому є тактика обговорення саме спроможностей без конкретизації озброєння. Пристайко при цьому повідомив, що Україна отримає від Британії 33 155-міліметрових самохідних артилерійських установки AS90, однак ті мають "певну відмінність снаряда".

"Британія веде розмову з нами не про назви платформ - і це дуже правильний підхід, наші військові тільки привчаються до цього - а говорить спроможностями: що ми хочемо досягти і яке завдання перед собою ставимо. Тоді на основі спілкування з партнерами ми визначаємо, яка саме техніка, які платформи необхідні для досягнення цього результату. І далі відбувається пошук: у кого, скільки, в якому стані", - вказав він.

Стосовно надання Україні винищувачів Eurofighter дипломат назначив, що позиція Великої Британії стосовно того, що воно буде можливим лише вже у мирній Україні, свідчить про "спробу бути відвертими".

"Я думаю, що коли Британія каже про те, що ми можемо отримати лише в мирний час – це, до певного рівня, спроба бути відвертими у спілкуванні і, більше того, не лякати сильно союзників, тобто намагатися, як Британія це часто робить в НАТО, сприяти формуванню консенсусу", - прокоментував він.

За словами Пристайка, Британія поступово формує консенсус в альянсі, адже для того, щоб передати таку складну техніку, як винищувачі, які мають обслуговуватись, для яких мають бути навчені пілоти тощо, потрібна взаємодія багатьох союзників.

"Так само було, до речі, з танками: це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром [Великої Британії Ріші Сунаком] забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив... Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами", - вказав посол.

Нагадаємо, що в січні Велика Британія оголосила, що в рамках свого найбільшого пакету військової допомоги передасть Україні, окрім танків Challenger 2, згадані САУ AS90 та бронетранспортери, ракети для протиповітряної оборони та 100 тисяч артилерійських снарядів. Перед цим ЗМІ повідомили, що в новий пакет увійдуть і ударні вертольоти Apache, озброєні ракетами Hellfire, однак про них не йшлося.