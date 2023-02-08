Прем'єр Британії доручив міністру оборони визначити, які літаки можна надати Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив представник прем'єра Британії, пише Sky News.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, що це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", – зазначив представник Сунака.

Раніше телеканал Sky News повідомляв, що уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.

Раніше голова британського уряду повідомляв, що Велика Британія відправить в Україну гелікоптери Apache, озброєні потужними ракетами Hellfire. Передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає від Британії танки Challenger 2.

Тим часом команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.