Україна працює над отриманням першої ескадрильї бойових літаків — заява МЗС

Команда президента України наразі працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 6 лютого в ефірі телемарафону.

"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage або Rafale, або Eurofighter. Важливо відкрити позицію, зняти табу і отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже визначатимемося, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку модель робити основну ставку", — зауважив Кулеба.

Водночас він пояснив, що з погляду масовості на ринку та доступності обслуговування базовою моделлю для України є американський F-16. Але це не означає, що саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна. Наразі важливішим є сам факт передачі винищувача — це може запустити процес надання іноземних бойових літаків рядом країн.

"Я не сумніваюся, що ми відкриємо опцію поставки бойових літаків. І тут Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс президента, особисто президент Володимир Зеленський - вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні закриті двері", - наголосив він.

Очільник МЗС впевнений, що рішенню надати Україні бойові літаки заважають лише психологічні бар'єри країн-партнерів. Показово, що такі ж перешкоди свого часу заважали отриманню РСЗВ Himars, ЗРК Patriot та західних танків. Згодом Україні вдалося розблокувати поставки такої техніки.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Польщі щодо готовності передати винищувачи F-16 у координації з НАТО.