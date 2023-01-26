Дискусія про надання Україні західних винищувачів вже почалася, - ЗМІ

Після того, як Україна після місяців суперечок між західними союзниками отримала згоду на поставку танків, у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів.

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Про це пише Politico.

Видання зазначає, що розмови з більш ніж півдюжиною західних військових чиновників і дипломатів підтверджують, що почалися внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів.

"Дебати, ймовірно, виявляться навіть більш суперечливими, ніж суперечка щодо постачання танків. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею недоцільною, але побоювання ескалації залишаються високими", - пише Politico.

"Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків "на даний момент заборонено", — сказав виданню один зєвропейських дипломатів, але додав, що ще минулого літа те саме казали про танки.

Другий високопоставлений представник європейської держави також підкреслив швидкість, з якою зростає постачання західної зброї і заявив, що дискусія про поставку винищувачів може розпочатися через два-три тижні.

Міністри оборони країн-союзників України мають провести черговий саміт наступного місяця на американській військовій базі Рамштайн на південному заході Німеччини, де, як очікується , ключовою увагою буде авіація та підтримка з повітря.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив минулого тижня в парламенті Нідерландів, що його Кабінет міністрів розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.

"Ми відкриті, немає табу", — сказав він.

Це сталося після коментарів минулого місяця міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який заявив, що його уряд "готовий" передати Києву винищувачі МіГ-29 радянських часів, і розмовляє з партнерами по НАТО та президентом України Володимиром Зеленським про те, як це зробити.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив поставки винищувачів, посилаючись на необхідність запобігти подальшій військовій ескалації.

"Поставок винищувачів в Україну не буде", - сказав він.

Але інші європейські чиновники вважають, що поставка літаків є "лише питанням часу".

Європейські дипломати погоджуються, що Захід спочатку захоче вичерпати всі інші варіанти повітряної підтримки, включаючи більше ударних безпілотників і, можливо, ракет великої дальності.

Юрій Сак, радник міністра оборони України Олексія Резнікова, заявив, що першочерговим завданням Києва після танків є забезпечення реактивної авіації.

За його словами, українські ВПС звернули увагу на американські літаки F-16 і F-15. Більшість F-15 і F-16, що належать США, дислокуються в інших регіонах, включаючи Індо-Тихоокеанський регіон.

"Є майже 50 країн, які зараз використовують F-15", - сказав Сак.

F-15 і F-16 потребують довгих якісних злітно-посадкових смуг, яких не вистачає в Україні. Експерти кажуть, що Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати їм удару.

Американські винищувачі F-18 або Gripen шведського виробництва були б більш доцільними, сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації британського аналітичного центру RUSI, оскільки вони можуть злітати з коротших посадкових смуг і потребують менше обслуговування. Але обидва літаки відносно дефіцитні.

Зазначимо, 25 січня стало відомо, що США нададуть Збройним силам України 31 американський танк Abrams.

Також Німеччина схвалила відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволила реекспорт іншим країнам.

Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.