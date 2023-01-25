США передадуть Україні 31 танк Abrams, - Байден

США нададуть Збройним силам України 31 американський танк Abrams, а також інше обладнання. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

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"Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги, про який було оголошено раніше. США також відправлять до України 31 танк Abrams, цілий батальйон", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення надати танки Abrams.

"Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників", - зазначив він.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУможуть отриматиблизько 100 таких самих танків від інших країн.

Зазначимо, Силам оборони Україниважливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзникистворили так звану "танкову коаліцію".