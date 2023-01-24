Фінляндія долучається до "танкової коаліції" для України

Фінляндія зробить свій внесок у так звану "танкову коаліцію", суть якої в тому, щоб країни-союзники об'єдналися та передати України якомога більше танків. Про це стало відомо під час спільного брифінгу фінляндського президента Саулі Нііністьо з українським колегою Володимиром Зеленським 24 січня.

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"Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий", – зазначив Президент України.

Нііністьо підтвердив, що між союзниками триває обговорення розширення платформи для передачі Україні танків.

"Взяти один танк тут, один там - цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо змогу вибудувати такий підрозділ і ми розглядаємо різні варіанти з боку Фінляндії (щодо участі у танковій коаліції - Delo.ua)", - сказав президент Фінляндії.

При цьому він зауважив, що у контексті передачі танків Україні треба брати до уваги значний кордон Фінляндії з Росією, а також те, що країна поки не входить до НАТО.

Нагадаємо, основна увага щодо танків для Україні зараз сконцентрована на Німеччині: Берлін все ще відмовляється передавати Leopard 2. Водночас українська сторона очікує позитивного рішення в цьому питанні найближчим часом.

В будь-якому випадку Польща допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.