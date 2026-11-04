Одного із найбільших виробників цегли зі статутним капіталом 36 млн грн готують до передачі в управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління майновий комплекс ТОВ “Керамбуд” - виробника керамічної цегли та інших будівельних матеріалів на Львівщині. До активу входять 100% корпоративних прав підприємства зі статутним капіталом 36 млн грн, три земельні ділянки, два об’єкти нерухомості, автомобілі та спеціальна техніка.

Як пише Dilo, про це повідомила АРМА.

Які активи готують до передачі в управління

До майнового комплексу підприємства входять:

100% корпоративних прав ТОВ "Керамбуд" зі статутним капіталом 36 млн грн;

три земельні ділянки;

два об’єкти нерухомості;

чотири автомобілі;

шість одиниць спеціальної техніки;

основні засоби підприємства.

Загалом рухомий майновий комплекс включає 10 транспортних засобів та одиниць спецтехніки.

Майно зареєстроване за ТОВ "Керамбуд" і розташоване за юридичною адресою компанії: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, 34.

Згідно з інформацією АРМА, на корпоративні права та майно підприємства накладено арешт у межах кримінального провадження. Активи перебувають в управлінні агентства на підставі відповідних судових ухвал.

Наразі у картці активу зазначено статус "Очікування".

Що відомо про завод

ТОВ "Керамбуд" зареєстроване 28 червня 2002 року. Основний напрям діяльності компанії - виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (КВЕД 23.32).

Цегельний завод "Керамбуд" вважався одним із найбільших виробників керамічної цегли в Західному регіоні України.

Підприємство було оснащене автоматизованим виробничим обладнанням німецького виробництва, що забезпечувало виготовлення будівельної продукції. Компанія працювала з клієнтами з різних регіонів України та займала помітне місце на ринку керамічної цегли.

Юридична адреса підприємства - село Галичани Львівської області. Статутний капітал товариства становить 36 млн грн.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.