Готель у Кропивницькому з російським бенефіціаром готують до управління: що входить до активу

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Комплекс розташований за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 1д, у центральній частині міста.

Що входить до активу

Нерухомість охоплює нежитлову будівлю, два гаражі, підсобне приміщення, навіс, огорожу, замощення, ворота та хвіртку.

Інша частина активу — 79% статутного капіталу ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград". За інформацією АРМА, засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Російської Федерації Юрій Васін.

Скільки коштує готель

21 лютого 2024 року АРМА уклала договір із ТОВ "Консалтингова компанія "Острів" на оцінку активів.

За результатами оцінки їхня вартість становила 34 836 661 грн. За даними Агентства, мала бути проведена нова оцінка. Наразі актуальна вартість готельного комплексу не наведена.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління 99,98% статутного капіталу українського ТОВ "Горалмазопровод". Корпоративні права вартістю 252,455 млн грн належать російській компанії "Фірма "Сільвер".