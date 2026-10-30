Отель в Кропивницком с российским бенефициаром готовят к управлению: что входит в актив

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, связанный с гражданином РФ. В актив входят 79% корпоративных прав ООО "Отель "Лондон"-Кировоград" и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Комплекс расположен по адресу ул. Вячеслава Чорновила, 1д, в центральной части города.

Входящий в актив

Недвижимость охватывает нежилое здание, два гаража, подсобное помещение, навес, ограждение, замощение, ворота и калитку.

Другая часть актива - 79% уставного капитала ООО "Отель "Лондон"-Кировоград". По информации АРМА, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является гражданин Российской Федерации Юрий Васин.

Сколько стоит гостиница

21 февраля 2024 АРМА заключила договор с ООО "Консалтинговая компания "Остров" на оценку активов.

По результатам оценки их стоимость составила 34836661 грн. По данным Агентства, должна быть проведена новая оценка. В настоящее время актуальная стоимость гостиничного комплекса не приведена.

Напомним, Арма готовит к передаче в управление 99,98% уставного капитала украинского ООО "Горалмазопровод". Корпоративные права стоимостью 252,455 млн. грн. принадлежат российской компании "Фирма "Сильвер".