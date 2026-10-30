В результате российского ракетного удара уничтожен магазин Rozetka в Киеве (ФОТО)

29 октября в результате российского ракетного удара был поврежден магазин компании Rozetka, расположенный возле ЖК "Комфорт Таун" в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там заметили, что как только сотрудники будут иметь безопасный и полноценный доступ в помещение, они переместят заказ клиентов в ближайший магазин Rozetka. Туда же перенаправят заказы, которые направлялись в магазин возле Комфорт Тауна.

Представители компании свяжутся со всеми клиентами, которых коснутся эти изменения, и представят всю необходимую информацию о получении заказа.

"Русские атаки продолжают повреждать города, бизнес и привычную жизнь людей. Мы продолжаем работать, поддерживать друг друга и делать все возможное, чтобы оставаться рядом с вами", - подчеркнули в Rozetka.

Напомним, в июне в результате очередной ракетной российской атаки было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания получила 38,9 млн грн ущерба в 2025 году, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год).

5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.

Разрушенный российской атакой распределительный центр Rozetka в Броварах был открыт в 2017 году. Он обрабатывал более 100 тыс. заказов в день. По словам совладельцев компании Rozetka, после поражения он не подлежит восстановлению.