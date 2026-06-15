В результате российской атаки уничтожено отделение Rozetka в Киеве

15 июня ночью в результате очередной ракетной российской атаки было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила владелица Rozetka Ирина Чечоткина.

По ее словам, люди не пострадали.

Чечоткина поблагодарила всех, кто был рядом этой ночью: коллег, спасателей, соседей.

Она напомнила, что в результате атаки пострадали жилые дома, Киево-Печерская лавра.

Также был уничтожен крупнейший инновационный терминал логистической компании "Новая почта" в Киеве.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания получила 38,9 млн грн ущерба в 2025 году, а ее доход почти не изменился - 30 млрд грн (+1% за год).