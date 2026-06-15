Россия атаковала Киев: в Киево-Печерской лавре масштабный пожар, повреждена киностудия Довженко (ФОТО)

В результате массированной атаки России на Киев 15 июня зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар. Также была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины.

Об этом пишет Delo.ua.

Массированный удар по Киеву: есть погибшие и раненые, повреждения почти во всех районах

Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, в результате атаки на столицу Украины повреждения и пожары почти во всех районах города.

В частности, в Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и склады. На местах падения обломков возникли пожары, также сгорели 30 автомобилей.

По данным ГСЧС, в этом районе произошло попадание в 9-этажку.

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения. "Попадание в 9-этажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора. В ГСЧС также добавили, что произошло попадание в 17-этажный жилой дом, где пожарные ликвидировали возгорание.

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

В Деснянском районе произошло попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и территории детского сада.

В Голосеевском районе произошли пожары на складах. Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры.

В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, в том числе попадание произошло в 8-этажный жилой дом, а также в объекты инфраструктуры и предприятия. В частности, по данным спасателей, произошел пожар на территории овощного рынка.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи из-за чего в северной части столицы 140 тыс. абонентов остались без света.

По последним данным от ГСЧС, 4 человека погибли, ранения получили 23 человека. Как уточнил Кличко, среди раненых есть ребенок и беременная женщина.

"Три пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии", - добавил он.

Атака на Киево-Печерскую лавру

В результате массированной российской атаки на Киев ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в результате прямого попадания. Наибольшие повреждения получил Успенский собор, где загорелась кровля.

Фото: Facebook/речник Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий

Приблизительно в два часа ночи начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил , что пожар, предварительно, возник вследствие прямого попадания. Впоследствии он уточнил, что повреждения на территории комплекса значительны, а спасательные службы работают над локализацией последствий атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пожар произошел на территории Лавры, в том числе на крыше Успенского собора.

За данным ГСЧС, площадь возгорания кровли храма составляла примерно 800 квадратных метров. Благодаря работе спасателей пожар удалось взять под контроль.

Фото: Facebook/речник Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий

Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий сообщил , что после попадания началась срочная эвакуация церковных реликвий. Из охваченного огнем собора и близлежащих помещений выносили древние иконы, антиминсы с частицами мощей и другую богослужебную утварь, имеющую значительную историческую и духовную ценность. Епископ призвал верующих молиться за сохранение святыни, а также обратился к международному сообществу, представителям религиозных организаций, культурным институтам о необходимости защиты духовного и культурного наследия Украины, поскольку это является общей ответственностью перед историей и будущими поколениями.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний заявил , что удар по Лавре – это русское преступление против человечности, против истории, против христианства.

Киево-Печерская Лавра входит в список под усиленной защитой по Второму протоколу в Гаагскую конвенцию 1954 года, а ее атака – одно из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия. отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная. "Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, которое принадлежит всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие", - написала чиновник.

Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожена уникальная коллекция костюмов

Во время ночной российской атаки на Киев 15 июня была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины, сообщила Татьяна Бережная.

По ее словам, в результате попадания на территории киностудии возник пожар. Наибольшие повреждения получил костюмный цех.

В результате атаки уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В фондах студии хранилось около 100 тысяч костюмов и примерно 3 миллиона единиц разнообразной одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, идет ликвидация последствий удара.

Бережная назвала атаку очередным тяжким преступлением России против украинской культуры и подчеркнула, что такие удары направлены против украинской идентичности, памяти и истории.

2 июня российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.

Также был разрушен автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и находившиеся внутри автомобили.