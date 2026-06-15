Росія атакувала Київ: у Києво-Печерській лаврі масштабна пожежа, пошкоджено кіностудію Довженка (ФОТО)

Унаслідок масованої атаки Росії на Київ 15 червня зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Є поранені та загиблі. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа. Також було пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка — одну з найстаріших кіностудій України.

Про це пише Delo.ua.

Масований удар по Києву: є загиблі та поранені, пошкодження майже у всіх районах

Як повідомив столичний мер Віталій Кличко, внаслідок атаки на столицю України є пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста.

Зокрема, в Оболонському районі пошкоджені кілька житлових будинків та склади. На місцях падіння уламків виникли пожежі, також згоріли 30 автомобілів.

За даними ДСНС, в цьому районі сталося влучання в 9-поверхівку.

У Подільському районі пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.

У Солом'янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. "Влучання у 9-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідувализаймання та евакуювали 15 людей, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У Печерському районі пошкоджені житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору. У ДСНС також додали, що сталося влучання у 17-поверховий житловий будинок, де вогнеборці ліквідували займання.

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.

У Деснянському районі сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок з подальшим займання. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та на території дитячого садка.

У Голосіївському районі виникли пожежі на складах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.

У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, зокрема влучання сталося у 8-поверховий житловий будинок, а також в об’єкти інфраструктури та підприємства. Зокрема, за даними рятувальників, сталася пожежа на території овочевого ринку.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі через що у північній частині столиці 140 тис. абонентів залишилися без світла.

За останніми даними від ДСНС, 4 людей загинули, поранення дістали 23 особи. Як уточнив Кличко, серед поранених є дитина і вагітна жінка.

"Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані", - додав він.

Атака на Києво-Печерську лавру

Унаслідок масованої російської атаки на Київ ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, займання сталося внаслідок прямого влучання. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, де загорілася покрівля.

Фото: Facebook/речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій

Приблизно о другій годині ночі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа, попередньо, виникла внаслідок прямого влучання. Згодом він уточнив, що пошкодження на території комплексу є значними, а рятувальні служби працюють над локалізацією наслідків атаки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася на території Лаври, зокрема на даху Успенського собору.

За даними ДСНС, площа загоряння покрівлі храму становила приблизно 800 квадратних метрів. Завдяки роботі рятувальників пожежу вдалося взяти під контроль.

Фото: Facebook/речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій

Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій повідомив, що після влучання розпочалася термінова евакуація церковних реліквій. З охопленого вогнем собору та прилеглих приміщень виносили стародавні ікони, антимінси з частинками мощей та інше богослужбове начиння, що має значну історичну та духовну цінність. Єпископ закликав вірян молитися за збереження святині, а також звернувся до міжнародної спільноти, представників релігійних організацій, культурних інституцій щодо необхідності захисту духовної та культурної спадщини України, оскільки це є спільною відповідальністю перед історією та майбутніми поколіннями.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній заявив, що удар по Лаврі — це російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства.

Києво-Печерська Лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року, а її атака – один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини, — відзначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України Тетяна Бережна. "Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину", - написала урядовиця.

Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальну колекцію костюмів

Під час нічної російської атаки на Київ 15 червня було пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка — одну з найстаріших кіностудій України, повідомила Тетяна Бережна.

За її словами, внаслідок влучання на території кіностудії виникла пожежа. Найбільших пошкоджень зазнав костюмний цех.

Унаслідок атаки знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. У фондах студії зберігалися близько 100 тисяч костюмів і приблизно 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.

Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні й екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.

Бережна назвала атаку черговим тяжким злочином Росії проти української культури та наголосила, що такі удари спрямовані проти української ідентичності, пам’яті та історії.

2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.

Також було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині.