У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)

2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва..

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, у споруді вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та приміщення. Прибирання та оцінка всіх наслідків ще триває.

"Найголовніше – серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина", – зазначила Карнаух.

Вона додала, що наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе. Втім всі послуги, як завжди, можна отримати у будь-якому іншому Центрі обслуговування платників. ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня внаслідок масованого російського удару ракетами та дронами по Києву була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві.