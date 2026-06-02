Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)

податкова
Масована атака на Київ: пошкоджено будівлю податкової / ДПС

2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва..

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух. 

За її словами, у споруді вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та приміщення. Прибирання та оцінка всіх наслідків ще триває.

"Найголовніше – серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина", – зазначила Карнаух.

Фото 2 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 3 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 4 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 5 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 6 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 7 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 8 — У Києві пошкоджена будівля податкової внаслідок російської атаки (ФОТО)

Вона додала, що наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе. Втім всі послуги, як завжди, можна отримати у будь-якому іншому Центрі обслуговування платників. ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня внаслідок масованого російського удару ракетами та дронами по Києву була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Автор:
Світлана Манько