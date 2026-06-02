Борняков подав позов до Гетманцева: нардеп має намір порушити в суді питання цифрових реформ

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації. У відповідь нардеп заявив, що має намір використати судовий процес, щоб ідеологи всіх цифрових реформ відповіли на питання, які турбують суспільство.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Facebook.

Про те, що Борнякова буде захищати компанія "Міллер", напередодні повідомив Масі Найем. За його словами, підстава для звернення до суду – "конкретні твердження про факти, поширені публічно". Йдеться про публічні заяви, поширені у Telegram-каналі народного депутата, "про нібито причетність Олександра Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів".

У відповідь Гетманцев назвав це рішення "великим днем" для українського суспільства.

"Чудова новина зі світу цифрової трансформації надійшла від пана Борнякова. Раптом згадавши, що у нього мали б бути честь та гідність, він подав позов, сподіваючись, що суд допоможе їх знайти. Був впевнений, що чиновник, який ображається на критику, це вже відмерлий жанр", – написав він.

Нардеп додав, що в межах судового розгляду наполягатиме на залученні до справи інших ключових ідеологів та керівників цифрових реформ, зокрема Михайла Федорова та Олександра Новікова.

Ключові питання, які будуть підняті в суді та задокументовані:

Зрив запуску Державної системи онлайн-моніторингу на гральному ринку. Чому досі не працює ДСОМ, за яку відповідальна команда Мінцифри ще з 2022 року? Яка ціна цієї затримки щомісяця? Лотерейний монополізм. Як сталося, що в лотерейному "конкурсі", проведеному командою міністерства, перемогу знову здобули чинні оператори-монополісти, і яка реальна вартість таких умов? Імітація боротьби з лудоманією. Чому ліміти на гру гравець за наказом Мінцифри встановлює собі сам і кому вигідне таке формальне "благо"? Інертність блокування. Чому нелегальні гральні сайти блокуються через кілька місяців після їхньої появи замість кількох хвилин і яка "ціна питання" такої затримки? Відсутність санкцій. Чому операторів азартних ігор взагалі не штрафують за незаконну рекламу? Чи не є ця "дрібничка" чиїмось "бонус-плюсом"?

Окрім цього, Данило Гетманцев пообіцяв офіційно сформулювати для позивача питання щодо ситуації навколо Sense Bank, де, за його словами, має з'явитися "ще один відомий реформатор", причин трирічного зриву впровадження системи "еАкциз", а також можливих зловживань навколо процесів мобілізації.

Для забезпечення максимальної прозорості та правової оцінки фактів народний депутат ініціює залучення до судового процесу Офісу генерального прокурора.

Данило Гетманцев – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Один із авторів податкових та фінансових реформ, займається питаннями оподаткування, детінізації економіки, грального бізнесу та фінансового сектору.

Олександр Борняков – т. в. о. міністра цифрової трансформації. До цього – заступник глави Мінцифри. На цій посаді відповідав за розвиток IT-індустрії, проєкт "Дія.City" та низку напрямів цифрової трансформації держави.