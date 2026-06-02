"Смак армії РФ": український бренд напоїв "Живчик" потрапив у скандал після презентації нової етикетки

Відомий український бренд безалкогольних напоїв "Живчик" опинився в епіцентрі скандалу після презентації ребрендингу етикетки.

Ребрендинг "Живчика" викликав обурення в соцмережах

Нещодавно бренд українського напою "Живчик" повідомив, що змінив свою айдентику, однак її розкритикували у соцмережах через відмову від традиційного дизайну, а також використання російського шрифту.

Онлайн-каталог шрифтів Rentafont звинуватив компанію-виробника "Живчика" у використанні російського шрифту Road Radio, яким також надруковано етикетки на сухпайках російської армії.

"Легендарному українському напою надали смаку російської армії", - йшлося в повідомленні Rentafont.

Цей шрифт розробила Олена Ковальськи, дизайнерка з Уфи, відома також як Glen Jan.

Приберуть російський шрифт із нової упаковки

Після хвилі критики нової етикетки в соцмережах компанія-виробник "Живчика" повідомила, що проведе повторний ребрендинг.

Виробник заявив, що в процесі роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерською агенцією та офіційно придбаний через міжнародний ресурс.

"Ми вже ухвалили рішення змінити шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах. Подібні помилки неприпустимі, тому разом із партнерами ми додатково посилюємо процес перевірки креативних матеріалів у майбутньому", - йдеться у заяві виробника "Живчика".

У креативній агенції Brain Tank, яка розробляла нову айдентику, також опублікували заяву щодо шрифту нового "Живчика". Його вибір там назвали "нашою "штангою"" і перепросили "за недостатню перевірку інформації".

"Гарнітура була офіційно придбана на ресурсі myfonts.com з означенням розробника Elena Kowalski під ніком Glen Jan. І тут почалася ця помилка: ми НЕ зробили глибинний аналіз зазначеної гарнітури, ані походження розробника, ані того, де вона ще використовується. Це неприпустимо надалі! Ми це розуміємо. Та ще раз перепрошуємо", — йдеться в заяві.

Шрифт Road Radio замінять на українську гарнітуру ERMILOV PRO від дизайнерів Кирила Ткачова та Сергія Макаренка.

