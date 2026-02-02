Оновлений бренд "Укрпошти" акцентує українську ідентичність

У свій 32-й день народження, 2 лютого, “Укрпошта” презентувала оновлений бренд, створений українською командою Spiilka Design Büro. Новий стиль замінює символ присутності на мапі поштовим ріжком у формі літери “У”, підкреслюючи українську ідентичність.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Укрпошта" презентувала оновлений бренд, у якому символ присутності на мапі ("пін") замінили на поштовий ріжок у формі літери "У". Новий знак покликаний підкреслити українську ідентичність компанії та її місію залишатися поруч із людьми за будь-яких обставин.

В "Укрпошті" зазначають, що зміни брендингу традиційно відбувалися у ключові моменти розвитку компанії та країни.

У 1992 році поштовий ріжок символізував становлення національної поштової служби.

У 2009-му летючий конверт відображав прагнення швидкості та модернізації.

У 2017 році поєднання ріжка й "піна" закріпило принцип "Укрпошта є всюди".

Оновлення 2026 року зосереджене на сенсах усього українського та рідного, що, за словами компанії, особливо актуально в умовах війни.

Під час роботи над новим стилем дизайнери посилили українську візуальну ідентичність бренду. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру "У", з якої починається слово "Україна". Також було повернуто поєднання синього та жовтого кольорів і створено нову типографіку, натхненну українською поштовою естетикою.

Нові шрифти базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів — від доби УНР до відновлення незалежності України. У них використані мотиви "шагівок" УНР, марок часів Гетьманату Павла Скоропадського та робіт Георгія Нарбута.

У Spiilka Design Büro зазначають, що під час розробки бренду особливу увагу приділили цілісності системи та простоті масштабування. Новий стиль адаптований як для цифрових іконок, так і для великих носіїв - від паковання та вивісок до транспорту, форми співробітників і рекламних матеріалів.

Оновлений бренд поступово впроваджуватимуть у цифрових і фізичних каналах компанії, зокрема в застосунку "Укрпошти", на поштоматах, нових автомобілях та формі персоналу. Водночас старий бренд залишатиметься на чинних вивісках і рекламних носіях, щоб уникнути додаткових витрат.

В Укрпошті підкреслюють, що ребрендинг 2026 року став завершальним етапом масштабної внутрішньої трансформації компанії.

"Для країни важливо не лише вистояти, а й зберегти власний внутрішній код –те, що неможливо зламати і що об’єднує покоління", – підсумовують в компанії.

Як повідомлялося, "Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок по Україні.