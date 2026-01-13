Від Меркурія до Нептуна: "Укрпошта" розповіла про географію міжнародних відправлень

Українці надсилали міжнародні посилки не лише в різні країни світу, а й до населених пунктів у США з “космічними” назвами - Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Нептун.

Як пише Delo.ua, такі дані оприлюднила "Укрпошта", підбивши підсумки міжнародних відправлень за жовтень–грудень.

Про географію відправлень

За інформацією "Укрпошти", впродовж цього періоду українці надсилали посилки до Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Нептуна. Втім, ідеться не про космічні тіла, а про міста й містечка у США з "планетарними" назвами: Меркурій розташований у штаті Невада, Венера - в Техасі, Юпітер - у Флориді, Марс - у Пенсильванії, а Нептун - у Нью-Джерсі.

"Якщо врахувати, що по Землі ми доставляємо щодня – і в понад 230 країн та територій світу, – то в межах Сонячної системи нам залишилися лише Сатурн і Уран. Тож якщо серед клієнтів знайдуться ті, хто надішле посилку в Сатурн у Західній Вірджинії та в містечко-атракціон Уран у штаті Міссурі, можна сміливо казати: Укрпошта доставляє по всій Сонячній системі", – наголошують у компанії.

Що саме відправляли українці?

Найчастіше українці надсилали іграшки, книги, прикраси, аксесуари та шкарпетки вітчизняних брендів - дрібниці, що зберігають відчуття дому й тепла навіть на відстані тисяч кілометрів. Водночас доставка до США займає від семи днів, що співставно з термінами пересилання до Канади.

Клієнти діляться й власними враженнями від сервісу.

"Відкриваю поштову скриньку, а там "Укрпошта". Щось майже безкоштовно по канадським розцінкам. Тижні два доставки, і вони в мене. Мені з Торонто довше йдуть посилки", - йдеться в одному з нещодавніх відгуків.

"Укрпошта" з’єднує Україну з усім світом

Наголошується, що маршрути міжнародних відправлень "Укрпошти" значно ширші. Українці надсилали листи та посилки на Бермуди, Мадагаскар, у Гренландію та Палау — острівну державу в Тихому океані, про існування якої багато хто дізнався саме завдяки поштовій адресі.

Серед адресатів були й Ватикан - зокрема листи Папі Римському, - а також Норфолк у США, де розташована найбільша у світі військово-морська база та ключова інсталяція ВМС США.

В "Укрпошті" наголошують: як член Всесвітнього поштового союзу компанія забезпечує доставку у всі куточки планети та постійно вдосконалює умови для клієнтів. Зокрема, нещодавно до тарифу RRIME додали ще 24 країни, що дозволяє заощаджувати до 25% на міжнародних відправленнях вагою до двох кілограмів.

"Географія "Укрпошти" давно вийшла за межі звичних маршрутів - і продовжує з’єднувати українців із цілим світом, бо наші люди, то космос", – підсумовують в пресслужбі.

Як повідомлялося, "Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок по Україні.