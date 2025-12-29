Запланована подія 2

Спецтариф для бізнесу: "Укрпошта" знизила вартість доставки для користувачів KeyCRM

"Укрпошта" знизила вартість доставки для бізнес-користувачів KeyCRM

"Укрпошта" запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM. Тепер бізнес, який автоматизує свої процеси через цю платформу, зможе суттєво скоротити витрати на логістику без втрати якості сервісу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Пріоритетний" за ціною "Базового"

Головна особливість нової пропозиції полягає у вигідному поєднанні ціни та оперативності. Підприємці сплачуватимуть за послуги за тарифом "Базовий", проте їхні посилки оброблятимуться за стандартами послуги "Пріоритетний".

Ключові переваги спецтарифу:

  • вартість доставки стартує всього від 40 грн; 
  • термін доставки замовлень по всій Україні триває здебільшого від 1 до 3 днів; 
  • можливість відправити товар у найвіддаленіший куточок країни, де є відділення "Укрпошти".

Як підключити вигідні умови?

Для того, щоб почати відправляти замовлення за зниженою ціною, підприємцям потрібно використовувати API-ключі KeyCRM. На офіційному сайті компанії вже опубліковано детальну покрокову інструкцію з налаштування, яка допоможе зробити це за лічені хвилини. Спеціальні умови діятимуть обмежений час — до 31 березня 2026 року.

У компанії зазначають, що така ініціатива є частиною стратегії підтримки українського бізнесу. Розвиваючи партнерства з CRM-платформами, "Укрпошта" допомагає підприємцям ставати ефективнішими та доступнішими для своїх клієнтів у будь-якому куточку України.

Довідково

KeyCRM — українська CRM-система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.

Нагадаємо, у грудні "Укрпошта" розширила географію послуги "Дрібний пакет PRIME" ще на 24 країни світу. Відтепер українці зможуть відправляти невеликі пакунки вагою до 2 кг за новими напрямами з економією до 25%.

Автор:
Тетяна Ковальчук