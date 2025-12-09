"Укрпошта" знизила тариф на дрібні посилки ще у 24 країни світу

Укрпошта розширила географію послуги "Дрібний пакет PRIME" ще на 24 країни світу. Відтепер українці зможуть відправляти невеликі пакунки вагою до 2 кг за новими напрямами з економією до 25%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що крім США, Канади, Німеччини, Австралії відправляти за тарифом "Дрібний пакет PRIME" можна до Ватикану, Албанії, Алжиру, Андорри, Вірменії, Гренландії, Монако, Чорногорії та інших держав. Всього — у переліку вже 109 країн світу.

В "Укрпошті" наголосили, що бізнеси, які активно продають за кордон прикраси, аксесуари, брендований мерч, відтепер зможуть зекономити на доставці від 11% до 25% на кожному відправленні.

Наприклад, раніше посилка до 100 г за зазначеними вище напрямами обходилася в $7,26 (рекомендований дрібний пакет). Тепер можна обрати PRIME — і надіслати її за $5,5.

До того ж "Дрібний пакет PRIME" передбачає доставку безпосередньо до поштової скриньки, тож отримувачам за кордоном не потрібно відвідувати поштове відділення. Це одна з головних причин, чому послугу найчастіше обирають продавці на міжнародних маркетплейсах.

Наразі понад 90% невеликих пакунків до США та ключових країн Європи прибувають у межах 7–14 днів.

Як повідомлялося, "Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок по Україні.