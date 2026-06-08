Кадрові зміни: "Земельний банк" очолив Андрій Видиборець

Сьогодні, 8 червня, голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха представив колективу проєкту "Земельний банк" нового керівника. Цю посаду обійняв Андрій Видиборець.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Раніше він працював директором департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головним бухгалтером ФДМУ.

"Ми оновлюємо команду, посилюємо експертизу і продовжуємо активну роботу над впровадженням відкритого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. З новим керівником ми зберігаємо наш ключовий курс та продовжуємо системні зміни у сфері управління державними ресурсами", – наголосив Наталуха.

За його словами, найближчим часом до проєкту "Земельний банк" увійдуть додаткові 30 тисяч гектарів державних земель у межах формування другого пулу. Ці площі передаватимуть у суборенду через електронні онлайн-аукціони. Такий підхід має забезпечити відкриту конкуренцію між аграріями, встановлення справедливої ринкової ціни та стабільні надходження до державного бюджету України.

Додатково голова відомства зазначив, що Фонд державного майна розглядає можливість трансформації державної землі у фінансовий інструмент для інвестування грошей громадянами. Цей механізм планують реалізувати за аналогією з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про "Земельний банк"

Проєкт "Земельний банк" створено для централізації державних сільськогосподарських земель, які раніше перебували в управлінні різних міністерств та відомств. Головна мета ініціативи — подолання тіньових схем у сфері оренди держземель та забезпечення рівного доступу агровиробників до земельних ресурсів. Усі торги відбуваються в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо, у травні керівник ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський оголосив про завершення роботи на посаді через розбіжності у баченні подальшої діяльності товариства з новою командою Фонду держмайна.