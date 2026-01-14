Запланована подія 2

Фонд держмайна України очолив Дмитро Наталуха: що про нього відомо

Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна України.

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада проголосувала за призначення Дмитра Наталухи на посаду голови Фонду державного майна України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення підтримали 244 парламентаря.

До цього в. о. голови Фонду була Іванна Смачило, яка була призначена на посаду 3 січня 2024 року. Раніше вона працювала заступницею голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Що відомо про Дмитра Наталуху?

Дмитро Наталуха — український політик, юрист, народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу", голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді, заступник члена постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Народився 15 вересня 1987 року у Москві, РФ.  У 2010 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету, а у 2014 році — Кембриджський університет, Коледж Фіцвільяма.

У 2014 році був активістом Євромайдану, підтримував Революцію гідності.

Працював у "Lead/Augury", Комінтернівській райдержадміністрації Одеської області, американській благодійній організації "HIAS", юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери", компанії "Spenser & Kauffmann", яка займається питаннями земельного права та міжнародними інвестиціями та "Baker McKenzie - Ukraine".

Перебуває у шлюбі з народною депутаткою від партії "Батьківщина", заступницею міністра розвитку громад та територій України Альоною Шкрум.

Нагадаємо, у Раді 13 січня став днем звільнень та призначень. Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.

Автор:
Тетяна Ковальчук