Нацбанк вводить нові штрафи для фінкомпаній і страховиків

Національний банк України посилив відповідальність за порушення на небанківському фінансовому ринку, запровадивши нові штрафи та уточнивши порядок застосування заходів впливу.

Нові штрафи від НБУ

Зміни внесено до положення, яке регулює застосування коригувальних заходів, заходів раннього втручання та санкцій у сфері державного нагляду за небанківськими фінансовими послугами.

Зокрема, передбачено запровадження штрафів:

для страховиків - за порушення вимог до системи управління;

для фінансових компаній і ломбардів - за недотримання правил авторизації та умов надання фінансових послуг;

для фінансових компаній - за порушення вимог до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю.

Окрім цього, встановлено новий обов’язок для учасників ринку. У разі невиконання застосованих заходів впливу страховики, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбарди повинні письмово повідомляти Національний банк про причини такого невиконання.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ від 23 квітня 2026 року №40. Вони набирають чинності з 25 квітня 2026 року, за винятком норм щодо Експортно-кредитного агентства, які почнуть діяти з 29 квітня.

Нагадаємо, НБУ застосував штраф до ПрАТ "СК "КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.