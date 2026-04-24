НБУ вперше оприлюднив перелік страховиків, які набули статус значимих на початок року

Національний банк України вперше оприлюднив перелік страхових компаній, які отримали статус значимих станом на 1 січня 2026 року. До цього списку увійшли 13 установ, серед яких дві компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя.

До категорії значимих компанії потрапили на основі аналізу показників регуляторної звітності за два календарні роки. Офіційний перелік включає:

ПрАТ "ГРАВЕ Україна Страхування життя " (страхування життя);

АТ СГ "ТАС (Приване)" (страхування життя);

ПАТ "НАСК "Оранта";

АТ "СК "ІНГО";

ПрАТ "СК "Уніка";

ПрАТ "СК "Універсальна";

АТ "СК "АРКС";

ПрАТ "СК "ПЗУ Україна";

ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп";

АТ "СГ "ТАС";

ПрАТ "СК "УСГ";

ПрАТ "СК "ВУСО";

ПрАТ "СК "Арсенал Страхування".

Статус значимого страховика передбачає суворіші вимоги до корпоративного управління. Зокрема, наглядова рада таких компаній повинна складатися з мінімум п'яти осіб, більшість із яких мають бути незалежними директорами. Також страховики зобов’язані створити постійно діючі комітети з питань аудиту; управління ризиками; винагород та призначень. Причому головами цих комітетів можуть бути лише незалежні директори.

Окрім цього, встановлено прямі обмеження: заборонено передавати на аутсорсинг функції управління ризиками та контролю за дотриманням норм, а також об’єднувати посади головного ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера та відповідального актуарія в одній особі. Системи внутрішнього контролю та аудиту мають бути адаптовані до підвищених стандартів нагляду.

Як зазначено в регуляторних вимогах, страховики, які набули статусу значимого страховика, зобов’язані до 31 грудня 2026 року (включно) привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону України "Про страхування" та Положення № 194. НБУ здійснюватиме посилений нагляд за діяльністю цих компаній.

Нагадаємо, НБУ застосував штраф до ПрАТ "СК "КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.