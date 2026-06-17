Уряд і бізнес домовилися про нові кроки з детінізації економіки та дерегуляції

Уряд і представники бізнесу під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва домовилися про подальші кроки з детінізації економіки, дерегуляції та покращення умов ведення бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нова стратегія розвитку України

В уряді зазначили, що після попереднього засідання Ради, яке відбулося у квітні, було опрацьовано пропозиції підприємців та реалізовано низку важливих ініціатив. Зокрема, спільно з Верховною Радою спрощено процедури для підприємств оборонно-промислового комплексу, поширено вимоги щодо локалізації на оборонні закупівлі та скасовано податок на додану вартість для наземних роботизованих комплексів.

Крім того, для підтримки бізнесу в енергетичному секторі запроваджено доступне кредитування проєктів із розвитку розподіленої генерації, а також створено умови для оперативного підключення нових енергетичних потужностей.

Окрему увагу приділено підтримці підприємств, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Для них розширено пакет допомоги, а вже з 1 липня запрацює нова програма кредитування, яка доповнить чинні інструменти підтримки в межах державної політики "Зроблено в Україні".

Під час засідання також обговорили стратегію "Економіка майбутнього", розроблену урядом спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами. Документ має стати основою для системної трансформації української економіки та визначає бачення розвитку країни на наступні 15 років.

Мета стратегії - побудова конкурентоспроможної економіки, яка базуватиметься на сильному приватному секторі, залученні інвестицій, розвитку сучасної промисловості та впровадженні європейських правил ведення бізнесу.

В уряді наголосили, що саме ефективне партнерство між державою та бізнесом допомагає українській економіці зберігати стійкість в умовах війни, відновлюватися та забезпечувати подальше зростання.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев розпочав аналіз Бюджетної декларації на 2027–2029 роки та звернув увагу на ключові макроекономічні показники, які уряд заклав в основу майбутніх бюджетів.