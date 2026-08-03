Втрати ворога станом на 3 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1622 добу повномасштабної війни становлять 1 450 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:

особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;

танків – 12 232 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од.;

артилерійських систем – 47 276 (+80) од.;

РСЗВ – 1 996 (+8) од.;

засобів ППО – 1 533 (+4) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485) од.;

спеціальної техніки – 4 492 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.