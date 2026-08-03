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Потери врага по состоянию на 3 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1622 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 450 510 человек.
Потери России в войне на 3 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 августа потеряла:
- личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек;
- танков – 12 232 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 075 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 47 276 (+80) ед;
- РСЗО – 1 996 (+8) ед;
- средств ПВО – 1533 (+4) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485) ед;
- специальной техники – 4 492 (+6) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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