Потери врага по состоянию на 3 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1622 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 450 510 человек.

Потери России в войне на 3 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 августа потеряла:

личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек;

танков – 12 232 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 075 (+5) ед;

артиллерийских систем – 47 276 (+80) ед;

РСЗО – 1 996 (+8) ед;

средств ПВО – 1533 (+4) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485) ед;

специальной техники – 4 492 (+6) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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