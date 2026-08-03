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Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1622-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 94 авиационных удара, сбросив 296 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10573 дрона-камикадзе и осуществил 3336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА, восемь пушек, семь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боеприкосновений с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросил четыре авиабомба, совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптивка, Нестерно, Покаляне, Анискино, Лиман, Старица.

Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Купянском направлении произошло семь атак врага в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.

Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Ставок, Дибровы и в районах населенных пунктов Новоселовка, Озерное и Заречное.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 17 раз в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кривая Лука и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Краматорском направлении противник совершил одно наступательное действие в направлении Юрковки.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Шахове и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Новое Шахове, Павловка, Свободное, Кучеров Яр.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Светлое, Гуливое, Новоподгородное, Новопавловка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Александровском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Доброполье, Горькое, Волшебное, Новоселовка, Староукраинка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько