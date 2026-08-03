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Российский удар уничтожил терминал "Новой почты" в Харьковской области
В результате российской атаки на Харьковщине двумя попаданиями был разрушен почтовый терминал "Новой почты".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".
Удар РФ по Харьковщине
В результате обстрела погиб сотрудник компании-перевозчика.
Несмотря на разрушение терминала компания оперативно перестроила логистические маршруты, чтобы минимизировать влияние атаки на доставку отправлений. Актуальную информацию о посылках клиенты могут проверить в треккинге в мобильном приложении.
Атаки на инфраструктуру "Новой почты"
Напомним, накануне в Полтаве в результате российской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой почты". Работники находились в укрытиях, потому погибших и пострадавших нет.
Также российские войска также нанесли удар по отделения "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них - 19-летний парень находится в состоянии средней тяжести.
В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.
Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".