Российский удар уничтожил терминал "Новой почты" в Харьковской области

В результате российской атаки на Харьковщине двумя попаданиями был разрушен почтовый терминал "Новой почты".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

Удар РФ по Харьковщине

В результате обстрела погиб сотрудник компании-перевозчика.

Несмотря на разрушение терминала компания оперативно перестроила логистические маршруты, чтобы минимизировать влияние атаки на доставку отправлений. Актуальную информацию о посылках клиенты могут проверить в треккинге в мобильном приложении.

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, накануне в Полтаве в результате российской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой почты". Работники находились в укрытиях, потому погибших и пострадавших нет.

Также российские войска также нанесли удар по отделения "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них - 19-летний парень находится в состоянии средней тяжести.

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".