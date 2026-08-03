Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

--0,05

EUR

51,27

-0,00

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,60

51,40

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российский удар уничтожил терминал "Новой почты" в Харьковской области

Новая почта
Удар по Новой почте в Харьковской области

В результате российской атаки на Харьковщине двумя попаданиями был разрушен почтовый терминал "Новой почты".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

Удар РФ по Харьковщине

В результате обстрела погиб сотрудник компании-перевозчика. 

Несмотря на разрушение терминала компания оперативно перестроила логистические маршруты, чтобы минимизировать влияние атаки на доставку отправлений. Актуальную информацию о посылках клиенты могут проверить в треккинге в мобильном приложении.

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, накануне в Полтаве в результате российской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой почты". Работники находились в укрытиях, потому погибших и пострадавших нет.

Также российские войска также нанесли удар по   отделения "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них - 19-летний парень находится в состоянии средней тяжести.

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".

Автор:
Ольга Опенько