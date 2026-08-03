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Російський удар знищив термінал "Нової пошти" на Харківщині
Унаслідок російської атаки на Харківщині двома влучаннями було зруйновано поштовий термінал “Нової пошти”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".
Удар РФ по Харківщині
Внаслідок обстрілу загинув співробітник компанії-перевізника.
Попри руйнування термінала, компанія оперативно перебудувала логістичні маршрути, щоб мінімізувати вплив атаки на доставку відправлень. Актуальну інформацію щодо посилок клієнти можуть перевірити у трекінгу в мобільному застосунку.
Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"
Нагадаємо, напередодні у Полтаві внаслідок російської атаки зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники перебували в укриттях, тому загиблих і постраждалих немає.
Також російські війська також завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них - 19-річний хлопець перебуває у стані середньої тяжкості.
У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.
Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".