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Російський удар знищив термінал "Нової пошти" на Харківщині

Нова пошта
Удар по Новій пошті на Харківщині

Унаслідок російської атаки на Харківщині двома влучаннями було зруйновано поштовий термінал “Нової пошти”. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Удар РФ по Харківщині

Внаслідок обстрілу загинув співробітник компанії-перевізника. 

Попри руйнування термінала, компанія оперативно перебудувала логістичні маршрути, щоб мінімізувати вплив атаки на доставку відправлень. Актуальну інформацію щодо посилок клієнти можуть перевірити у трекінгу в мобільному застосунку.

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, напередодні у Полтаві внаслідок російської атаки зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники перебували в укриттях, тому загиблих і постраждалих немає. 

Також російські війська також завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них - 19-річний хлопець перебуває у стані середньої тяжкості.

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

 Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".

Автор:
Ольга Опенько