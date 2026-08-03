Російський удар знищив термінал "Нової пошти" на Харківщині

Унаслідок російської атаки на Харківщині двома влучаннями було зруйновано поштовий термінал “Нової пошти”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Удар РФ по Харківщині

Внаслідок обстрілу загинув співробітник компанії-перевізника.

Попри руйнування термінала, компанія оперативно перебудувала логістичні маршрути, щоб мінімізувати вплив атаки на доставку відправлень. Актуальну інформацію щодо посилок клієнти можуть перевірити у трекінгу в мобільному застосунку.

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, напередодні у Полтаві внаслідок російської атаки зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники перебували в укриттях, тому загиблих і постраждалих немає.

Також російські війська також завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них - 19-річний хлопець перебуває у стані середньої тяжкості.

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".